MLBアワード

米大リーグ、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が13日（日本時間14日）、ネバダ州ラスベガスで行われた「MLBアワード」で司会の大役を務めた。コメディアンのロイ・ウッドJr.氏と共にホストを務め、イベント前のインタビューで緊張した心境を明かした。

ベロア調のジャケットに蝶ネクタイ、サングラス姿でレッドカーペットに登場したベッツ。米専門局「MLBネットワーク」公式Xが公開したインタビュー動画内で、心境を聞かれたベッツは「今は大丈夫。大丈夫。時間が近づくにつれてだと思う」とコメント。続けて「まだ自由な時間が1時間あるから、時間が近づいてきたら、パニックのプロセスが始まるだろう」と、大役を前にした心境を語った。

「緊張するもの？」という質問には「もちろん。もちろん。試合でも、こういうイベントでも緊張するよ」と即答。イベントで楽しみなことについては「新しい機会。これをきっかけにもっと多くの機会が得られることを願っている」と話しつつ、「本当に楽しみなのは、みんなに会って、皆さんと交流すること。僕たち全員が同じ場所に集まることはめったにないから」と、選手たちとの交流への期待を明かしていた。



