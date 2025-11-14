ゴジラ初のTVシリーズ『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』シーズン2、キングコング参戦で大暴れ！ティザー映像解禁
ゴジラ初のドラマシリーズ『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』シーズン2が、2026年2月27日よりApple TVにて世界同時配信開始される。これに先駆け、ファーストルックとティザー映像が解禁された。
【動画】キングコング参戦！『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』シーズン2ティザー映像
迫力も存在感もスケールアップしたゴジラと、巨大な怪物（タイタン）たちの戦いを描く、レジェンダリーによる「モンスター・ヴァース」シリーズ。本作は、その世界を舞台に、映画とともに物語の根幹を担う未確認生物特務機関「モナーク」に迫るドラマシリーズだ。
この「モナーク」とは、ゴジラなどの巨大生物を調査・研究するため、各国が共同で設立した秘密組織。世界各地の未開の地で調査や研究を進め、恐竜のような化石を発見したことから、地球の放射線を糧に生きるモンスターの存在が明らかになった。そのモンスターが地球の核からエネルギーを吸収し始めたことをきっかけに、モナークはゴジラやタイタンの研究を本格化。いまや、この組織こそが怪物たちが存在する世界を生き抜くための“鍵”を握っているのだ。
サンフランシスコでのゴジラ襲来を生き延びたケイト（アンナ・サワイ）は、日本で出会った異母兄弟のケンタロウ（渡部蓮）とともに、失踪した父の行方とその理由を追っていた。手掛かりをたどるうちに、2人はゴジラやタイタンの存在、そして秘密組織モナークの影へと導かれていく。
彼らの前に現れたのは、モナークの過去と隠された真実の鍵を握るリー・ショウ大佐（カート・ラッセル）。ショウからモナークが存亡の危機に瀕していることを知らされた2人は、ケイトの祖母と若き日のリー・ショウ（ワイアット・ラッセル）が出会っていたことや、祖母とモナークとの深い関係を知ることになる。モナークの核心へと迫るほどに、ゴジラやタイタンたちの脅威が彼らに襲いかかる。
舞台は日本から髑髏島へ。シーズン2では、タイタンの王・キングコングが大地を揺るがし、海の神話に封じられていたタイタンが姿を現す。モナークが崩壊の危機に瀕する今、人類はかつてない混乱と脅威に飲み込まれ、世界は未踏のカオスへ突き進む。
主演はカート・ラッセル。実の息子であり、『サンダーボルツ＊』のワイアット・ラッセルと親子共演を果たしている。さらに、『SHOGUN 将軍』でゴールデン・グローブ賞主演女優賞を受賞したアンナ・サワイや、本シリーズで初演技を披露した渡部蓮が続投。ほかにも『DOPE／ドープ!!』のカーシー・クレモンズ、『Pachinko パチンコ』の山本真理ら豪華キャストが集結する。
Apple TV『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』シーズン2は、Apple TVにて2026年2月27日より世界同時配信。
