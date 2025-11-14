三村航輝、スターダストプロモーション所属へ 自身の“好き”が詰まった1stカレンダー発売決定
三村航輝がスターダストプロモーションに所属することが決定し、『三村航輝カレンダー2026』を12月26日に発売することが発表された。
【写真】購入特典はオリジナル生写真（全3種） HMV＆BOOKS online等の特典はシャツスタイルで決めポーズ！
2019年7月に芸能界入りしデビュー直後から、甘いルックスと素直で誠実な人柄で多くのファンを惹きつけてきた三村航輝は、柔らかな雰囲気とあどけなさの中に、思わず目を惹く存在感を放つ17歳。
幼少期をイギリス・ロンドンやオランダなど、海外で過ごした帰国子女で、音楽好きな家庭に生まれ、幼少期は自然と音楽に親しみながら過ごした。芸能界入りからわずか1ヵ月でステージ上にてトランペット演奏を披露し、繊細ながらも芯のある音色で観客を魅了。また、“甘いのはルックスだけじゃない”と評されるほどの大の甘党。テレビバラエティ出演時には「この可愛い子は誰？」とSNSを中心に話題を集めるなど、その存在感は着実に広がっている。
2023年にはドラマ『特捜9 season6』（テレビ朝日系）の第8話に出演し、俳優としての一歩も踏み出した。音楽・演技・語学と多彩な才能を持ちながらも、年相応の無邪気さを忘れない。どこか放っておけない魅力と、17歳らしい透明感を併せ持つ新星として、今後の活躍に注目が集まっている。
そんな三村航輝が、スターダストプロモーション所属決定と同時に『三村航輝カレンダー2026』を発売することが決定。彼の“かわいさ”をぎゅっと詰め込んだ、スターダストでの新章を飾る記念すべき最初の一冊に期待が高まる。
三村初のカレンダーとなる本作には、当時からファンに“かわいい”と愛されてきた三村航輝の、17歳の“等身大の魅力”をそのまま凝縮。本人が好む襟付きのシャツや、好きな色である青をアクセントに取り入れるなど、これまで応援してきたファンも楽しめる内容となっている。
また、本人が語った”青春の思い出”である「放課後に公園でUNOをしていた時間」をテーマにしたカットなども盛り込まれており、ページをめくるたびに等身大の姿があふれ出す。
三村は「皆様が応援して下さったおかげでこんなにも嬉しいご報告ができました。新しい活動に向けて準備をしている間も、変わらず応援して下さって本当にありがとうございます。これからは皆様からいただいた応援以上の愛をお届けできる様に、より一層頑張ります。まずはぜひ、僕の『好き』が詰まったカレンダーをチェックしていただけたら嬉しいです！」とコメントしている。
今回解禁となったのは、表紙＆特典カットの計4点。表紙は、ピンクのニットに身を包み頬に手を添えてこちらを優しく見つめる姿。三村らしい穏やかで温かな表情が印象的な一枚となっている。
特典カットは、お気に入りのシャツスタイルで決めポーズをしながら優しく微笑みかけてくるカットや、黒縁メガネを着用した上目遣いのカット、口にケーキをつけ見つめてくる”大の甘党”を象徴したカットなど彼の“あざとかわいさ”が最大限に放たれる。
また、その他収録カットもファンが”見たかった”瞬間がそのまま写し取られており、思わず守りたくなる柔らかな表情や、照れたような笑顔など、どのカットを見ても「かわいい！」があふれている。“今”しか撮れない17歳の表情や自然な仕草を丁寧に切り取り、王道の“かわいさ”を存分に楽しめるほか、長く応援してきたファンはもちろん、スターダストでの新たな活動をきっかけに彼を知る人にも楽しんでいただける内容となっている。
本人のInstagramなどで見られる“ファンのイメージ通りの三村”を再現しつつ、17歳の“今だからこそ”の魅力を感じることができる。三村航輝の“かわいさ”と“癒し”、そして“ときめき”をぎゅっと詰め込み、記念すべき最初のカレンダーとして届ける。
また、12月27日に東京・有明セントラルタワーホール＆カンファレンスでの発売記念イベントの開催も決定した。
『三村航輝カレンダー2026』は、SDPより12月26日発売。価格2970円（税込）。
