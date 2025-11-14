天皇賞・秋は推奨した１１番人気アーバンシックが５着。直線でスムーズに抜けてくればという思いもあるが、同馬には改めて次走に期待することにして、今週はエリザベス女王杯の伏兵を探していきたい。

今年はレース体系が大きく変更された。レース名が変わっただけでなく、時期、距離、場所、定量からハンデ戦など…。特に３歳以上＆４歳以上の牝馬限定戦については、愛知杯が時期も距離も変更されたのをはじめ、マーメイドＳが無くなり、同時期に府中牝馬Ｓがハンデ戦で行われ、これまでの「府中牝馬Ｓ」はアイルランドＴとして行われた。これまでのエリザベス女王杯への臨戦過程が大きく変わっても不思議ではない。

ただ、全体的な傾向は変わらないとみる。年齢別成績だ。過去１０年で勝利数は４歳６勝、３歳と５歳が２勝。これまで好走率が高いアイルランドＴ組は、上位２頭のカナテープとライラックがともに６歳。過去１０年で６歳の馬券圏内は３年連続２着のクロコスミアだけで不安は大きい。

牡馬相手のＧ２ではオールカマーを勝ったレガレイラは、エリザベス女王杯は外枠でスムーズなレースができれば一枚力が上と思っていたが、昨年と同じ７番ゲートとなれば万全の信頼は置きづらい。札幌記念２着のココナッツブラウンはメンバーが手薄だった。別定戦となった新潟記念に菊花賞馬エネルジコはじめ好メンバーが集まったからだ。

アイルランドＴを制したのは、来週のマイルＣＳに回ったラヴァンダだった。エリザベス女王杯に出走してくれば主力の１頭だったはず。今年に入って阪神牝馬Ｓ３着、府中牝馬Ｓ３着と牝馬戦線では堂々の成績を残してきた。注目したいのが５月に行われたシドニーＴ。ラヴァンダは２着だったが、５着だったイングランドアイズも７月の小倉記念を制しており、レベルの高い一戦だった。

実はシドニーＴは２０２０年に芝２０００メートルになって以降、３勝クラスで４度開催（２４年は２勝クラスのハンデ戦、代わりにパールＳが同じ条件で行われた）。このうちの出走馬は、のちにエリザベス女王杯で【１・０・１・４】と２頭が馬券圏内に入っている。２１年１０番人気１着アカイイト、９番人気３着クラヴェルだ。

２０年以降、３勝クラスの牝馬限定戦で芝の２０００メートル以上の距離で行われるのは、シドニーＴのみ。当然、夏から秋への飛躍を狙う牝馬が集まる一戦で、スタミナも求められる。上位馬がエリザベス女王杯で好勝負しても不思議ではない。

今年は１着ランスオブクイーン、２着ラヴァンダ、３着オーロラエックスだった。上位３頭を４歳が独占したのは、エリザベス女王杯で馬券圏内に２頭を送り込んだ２１年以来。ラヴァンダに続いてランスオブクイーンの回避は残念だが、もう１頭のオーロラエックスは出走にこぎ着けた。

デビューから松山弘平騎手が手綱を手放さず乗り続ける一頭。追い切り後の公式会見で管理する杉山晴紀調教師は「ここにきて、ポテンシャルがそのままレースに結びつくようになった」と成長を実感。前走は届かないような位置から馬群を縫って差し切った。初のＧ１となるが「決して気後れするような馬ではない」というトレーナーの言葉を信じたい。（編集委員・小松 雄大）