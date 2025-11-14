◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

取材エリアで見せた涙が強く印象に残った。来年２月にミラノ・コルティナ五輪を控え、スピードスケートのシーズン幕開けとなる１０月下旬の全日本距離別選手権。男子５００メートルで年内のＷ杯代表入りを決めた村上右磨（３２）がこの１年を振り返る場面で「すごくつらくて。不安もあったし、悔しい思いもたくさんした」と声を詰まらせた。

昨年まで競技を８年間担当した縁で、大会に足を運んだ。レース前日。再会した村上に今年から大相撲担当になったことを伝えると「相撲、時々見ますよ。横綱も（大の里、豊昇龍の）２人誕生して今、面白いですよね」と笑顔で返ってきた。２３歳まで実家の電気保守管理業を手伝いながら練習を重ねた苦労人だが、８位だった２２年北京五輪を含め、取材を通じた印象は快活でポジティブ。涙を見た記憶もなかった。

昨季は国内選考会で振るわず、１年間代表から外れた。活路を求めたのが孤独な挑戦だ。複数のトップ選手が参加する強化チームを離れて単身で活動。コーチも不在の環境で練習メニューを自身で考え、もがいた。武者修行でカナダに６週間渡り、北京五輪１０００メートル銀のデュブルイユとの交流からも刺激を得た。

北京五輪の翌シーズンに同様の活動形態を取った経験はあったが、五輪前に踏み切るには相当な勇気が必要だったはず。本人も「（結果に）できるか、できないかは分からなかった」と明かしつつ、今後の目標を「３３秒６１の世界記録」と掲げた。３年前にインタビューした際と同じ言葉に、ベテランの意地を見た。（大相撲担当・林 直史）

◆林 直史（はやし・なおふみ）２００７年入社。五輪は夏冬４大会を取材。２５年から大相撲担当。