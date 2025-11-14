◆男子プロゴルフツアー 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ 第２日（１４日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）

第２ラウンドが行われ、前回大会覇者でツアー２０勝の石川遼（カシオ）は６１位で出て３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７２と落としたが、予選通過カットライン上の通算３オーバー６１位でホールアウトした。

パッティングが不調で、スコアを伸ばせなかった。

出だし１番で２・５メートルを決めきれず。２番で３メートルを沈めたが、４番で１・５メートルのパーパットを外して初ボギーとした。８番パー４は３オン２パットでボギーとした後、９番で４メートルを決めてバウンスバックした。

１１番で３つ目のボギーを打ち、１４番パー４で痛恨のダブルボギーをたたいた。１７番を終えてカットラインまで１打届かない４オーバーだったが、最終１８番パー５は２オンに成功してバーディーで締めた。

大会２連覇と自身が持つ最多記録を更新する大会５勝目を狙う石川。初日は７１、この日は７２とスコアを伸ばせなかったが、辛くも予選通過を決めた。