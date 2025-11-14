和歌山県橋本市で秋の恒例イベント開催、今年は市制20周年事業も
和歌山県橋本市では11月15日〜16日、秋の恒例イベント「まっせ・はしもと 〜柿まつり 2025〜」を開催する。
「まっせ・はしもと 〜柿まつり 2025〜」
今年の同企画では、市制20周年事業の一環として、イベント全体をパワーアップしての開催となる。
屋外では、柿や農産物の販売や、キッチンカーの出店などにより、秋の味覚が楽しめるブースを展開する。
昨年度柿販売の様子
屋内では、子ども向けイベントや地元歌手のダンスステージ、同市の連携市の特産品が当たるじゃんけん大会を実施する。
さらに、大阪芸術大学の学生提案による柿化粧箱コンテストや、県内外のご当地キャラ10体の登場も予定している。
開催時間は、15日が10:00〜16:00、16日が10:00〜15:00。
