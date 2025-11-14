¹ñÆâ°Ü½»ÁêÃÌ¡¢ºÇÂ¿43Ëü·ï¡¡Ä¹Ìî¡¢Ê¡Åç¡¢µÜºê¤¬¥È¥Ã¥×3
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ï14Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬2024Ç¯ÅÙ¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿°Ü½»¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬43Ëü3810·ï¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£23Ç¯ÅÙ¤è¤êÌó2Ëü5Àé·ïÂ¿¤¯¡¢Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿15Ç¯ÅÙ°Ê¹ßºÇÂ¿¡£ºÇÂ¿¹¹¿·¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£ÁêÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Í×°ø¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ç¡¢Åìµþ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÈæ³ÓÅªÎÉ¤¤Ä¹Ìî¸©¤¬2Ëü5891·ï¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡Åç2Ëü505·ï¡¢µÜºê1Ëü9245·ï¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ÀÐÀî¤äµþÅÔ¡¢º´²ì¤Ê¤É15ÉÜ¸©¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬Åìµþ¤äÂçºå¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤Ï179¥«½ê¡£²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿23Ç¯ÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£