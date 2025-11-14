こんにゃくパークで「新芋祭り2025」開催、無料バイキングに限定メニューが登場
群馬県甘楽郡の施設「こんにゃくパーク」では11月15日〜12月14日、「新芋祭り2025」を開催する。
「新芋祭り2025」
同企画は、コンニャクイモの収穫シーズンにあわせた恒例イベント。
無料バイキングでは、収穫したての新生芋を使った「群馬の生芋糸こんにゃく」による特別メニュー「新生芋しらたきのかき揚げ」のほか、「生芋こんにゃく」と「こんにゃく粉こんにゃく」のそれぞれを使用した「角煮こんにゃく」を提供する。
「新生芋しらたきのかき揚げ」
「角煮こんにゃく」2種
また、"群馬の生芋シリーズ"として、2025年度産の新芋を使用した商品の販売も行う。
商品は、「2025年度産新生芋・徳用群馬の生芋板こんにゃく」(216円)、「2025年度産新生芋・徳用群馬の生芋糸こんにゃく」(216円)、「2025年度産新生芋・群馬の生芋板こんにゃく」(162円)、「2025年度産新生芋・群馬の生芋糸こんにゃく」(162円)。
全商品と秘伝田楽みそ、クリアバッグを合わせた「2025年新芋まつり限定セット」(1,350円)も取り扱う。
「2025年新芋まつり限定セット」(1,350円)
