栃木県がまとめた１１月９日までの一週間における感染症状況によりますと、定点の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者の数は、千人を超え前の週と比べておよそ２倍に増えました。

県は引き続き感染予防対策を呼びかけています。

１１月３日から９日までの一週間に県内の定点医療機関で確認されたインフルエンザの感染者の数は１１７８人で前の週と比べて５２９人増えました。

１つの医療機関あたりでは２５．０６人となっていて県内の６つの地区でみますと、宇都宮市、安足地区では３０人を超え警報レベルとなったほか４つの地区ではいずれも１０人を超え注意報レベルになっています。

また年齢別では、多い順に１０歳未満が５２２人、次いで１０代が４３５人と感染者の８割を占めています。

今後さらなる患者数の増加が予想されるため、県では手洗いなど基本的な感染対策を呼びかけています。

【Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎】

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、発熱や全身の倦怠感、咽頭痛などが見られ、舌がイチゴ状に腫れあがることがあり、合併症としてリウマチ熱や腎炎などを引き起こすことがあります。

前の週から３２人減って８７人、１医療機関当たり３．２２人で引き続き県北地区では警報レベルとなっています。

【新型コロナウイルス】

新型コロナウイルスは先週から４２人減って１２８人で、１医療機関あたり２．７２人でした。