CAFE OHZANから、″大人可愛い″パッケージのクリスマス限定ラスクが新発売
珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)は11月10日、クリスマス限定ラスクの新商品「キューブラスク12個入 ノエルブラン」(3,240円)を数量限定で発売した。
キューブラスク12個入 ノエルブラン
「キューブラスク12個入 ノエルブラン」が入っている箱は、帽子箱のような筒形ボックス。クリスマスシーズンの街並みと、そこに暮らす人々の姿を描き、CAFE OHZANのコンセプトでもある"大人可愛い"をイメージしたデザインに仕上げた。中身のラスクにも、サンタや雪だるま、リースなどの可愛らしいモチーフを取り入れている。
今回発売した同商品も含め、CAFE OHZANの2025年クリスマス限定商品は全部で5種類を展開する。
キューブラスク5個入 ジョワイユノエル
