グーグル（Google）は、生成AIサービス「NotebookLM」で、「Deep Research」機能に対応したほか、Google ドライブからPDF、Microsoft Wordなどに対応を開始した。

「Deep Research」では、ユーザーの質問から調査計画を作成し、ユーザーに代わってWebサイトを閲覧・検索してレポートを作成する。ユーザーは、「NotebookLM」の「Deep Research」がバックグラウンドで実行されている間でも、他の情報源を追加できる。

対応ファイルの拡大

既に対応済みのテキストなどに加え、新たに「Google Sheets」のスプレッドシートや、Google ドライブ上のファイルをURLで追加できるようになった。また、Google ドライブ上のPDFも直接指定できる。

Googleサービス以外では、画像のアップロードや、Microsoft Wordなどを「Notebook LM」にアップロードして分析できるようになった。

これらの機能は、来週にかけて全てのユーザーに提供される。また、画像のアップロードは数週間以内に全てのユーザーで利用できる。