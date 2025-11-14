ライクイットは11月10日、新商品「シェルビングシステム」の予約販売を、公式ECサイト「ライクストア」にて開始した。

「シェルビングシステム」設置例

同商品は、住居空間や生活様式に応じてカスタマイズができるオープンシェルフ。2025年グッドデザイン賞を受賞した。

傷が目立ちにくい粉体塗装を施した丈夫なスチールと、ラッカー塗装を施した天然木の棚板を使用した。デザイン性の高い収納用品と組み合わせて使うことで、効率的で美しい"見せる収納"が可能となる。

天然木の木板

特別な工具は不要で、付属の六角レンチだけで組立てできる。4種類(奥行2種類、高さ2種類)のセット品と合わせて、カスタマイズするための追加パーツやユニットも展開予定。価格は4万6,200円〜。

設置例