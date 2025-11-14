カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は１４日、クマ被害に対して、警察官によるライフル駆除が可能になったことを報じた。

コメンテーターの立川志らくは、地球は人間だけのものではないと前置きをしつつ「（クマを）駆除するのはかわいそうだっていう人の意見も分かるんだけども、地元に住んでる人にとっては子供の登下校。これを安心して出きないってことになれば、それは駆除するしかしょうがないですよ」と語った。

同番組では、兵庫県にあるハンター養成施設の実態を取材。若い人のハンター加入が少ない中、新規の狩猟者の確保や、高いレベルでの狩猟技術の継承のため、施設内で講習などで技術向上を目指している様子を紹介した。命がけでも手当が少ない現実もあり、コメンテーターの小籔千豊は「なり手が少ないから僕みたいなのでもええんかと、その辺もちょっと分からないですけど、なり手が減っていますというのは、もうちょっと言ってほしい」と述べた。クマ駆除については致し方ないこととしつつ「同時に森の中でクマが住みやすいように、合わせてしてほしい」と話した。