東京駅〜新大阪駅のキヨスクなどで、「日本全国うまいもん巡り旅―東北編―」開催
JR東海リテイリング・プラスは11月11日から、「日本全国うまいもん巡り旅―東北編―」を、東京駅〜新大阪駅の「プラスタ」「ベルマートキヨスク」などの店舗で開始した。期間は12月1日まで。
牛肉どまん中(11月14日・21日販売)
「日本全国うまいもん巡り旅」は、2024年に「北陸編」を開催。今回は第2弾となる。「東北編」では、日にち・店舗限定で東北で人気の駅弁を取り扱うほか、東北のご当地素材を活用したおにぎり・サンドイッチや人気のスイーツ、お菓子など全59アイテムを取りそろえる。
網焼き牛たん弁当(11月21日販売)
東北にちなんだ商品が多数登場
開催場所は、東京駅〜新大阪駅の「プラスタ」「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」など。オンラインショップ「SANCHI COLOR」でも開催する(キャンペーン応募商品対象外)。
また、当日朝に作られたばかりの「ずんだ餅」「栗だんご」「アップルパイ」「わらび餅」を、東北新幹線で東京駅まで運び、一部店舗で販売する。
新幹線に乗って「東北のうまいもん」がやってくる
対象期間に、対象商品を含む700円以上購入のレシートで応募できる「東北のブランド米プレゼントキャンペーン」も実施する。
