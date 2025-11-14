「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」出場者発表会見に登場したＣＡＮＤＹ　ＴＵＮＥ（カメラ・小泉　洋樹）

　女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ　ＴＵＮＥ」が、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場することが１４日、発表された。２４年３月に発表した「倍倍ＦＩＧＨＴ！」がＳＮＳで人気を集め、所属事務所の先輩・ＦＲＵＩＴＳ　ＺＩＰＰＰＥＲと同時に初出場をつかんだ。

　―出場をどのタイミングで知ったか。

　村川緋杏（びびあん）「今日の朝呼び出されて『この後紅白の会見です』と言われ、私たちも泣いちゃったんですけど、無事ここまでやってこれました。もう、試合に負けたんじゃないかというぐらいのむせび泣き。みんなが笑ってくれたので場が和んだ」

　立花琴未「ＣＡＮＤＹ　ＴＵＮＥらしい新しさ、フレッシュなところをお届けできることにワクワクしている。年末を楽しみにしています」

　村川「今までにないぐらい、ＣＡＮＤＹ　ＴＵＮＥの集大成を“倍倍”にして届けたい」

　―事務所の先輩・ＦＲＵＩＴＳ　ＺＩＰＰＰＥＲとも喜び合った

　村川「ＦＲＵＩＴＳ　ＺＩＰＰＥＲの皆さんが去年は出られなくて悔しいとおっしゃっていたので、出場が決まって私たちも泣いた。ＦＲＵＩＴＳ　ＺＩＰＰＥＲ姉さんに（出場を）伝えた時に『１年間頑張ってきたよね』とほめてもらった。私たちは原宿から世界を目指しているので、まずは日本の大みそかをいっぱい盛り上げて、世界に羽ばたいていけるようにかわいさを広めていけたらなと思います」