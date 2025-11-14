【ポケモンごいた】 12月18日 発売予定 価格：2,970円

ポケモンは、新作ボードゲーム「ポケモンごいた」を12月18日に発売する。価格は2,970円。

「ポケモンごいた」は8枚のコマを最も早く出すことを競うボードゲーム。江戸時代に石川県で生まれた伝承娯楽「ごいた」を面白さが楽しめる商品となる。2人対2人の計4人で遊ぶゲームになっており、1人8枚のコマを使って、互いに攻防し合う。持ちゴマを最初にすべて場に出した人があがりとなり得点が入り、チームで合計150点を獲得することで勝利となる。

コマは8種類が存在し、ピカチュウやライチュウ、リザードンやミュウといったポケモンたちがデザイン。コマに応じてポイントが異なり、誰が何を持っているのかという読みも重要になる。

ルールを学ぶことができる無料のティーチングアプリも開発中で、12月中旬にAndroid/iOS向けに配信予定となっている。

「ポケモンごいた」商品概要

発売日：12月18日予定

価格：2,970円

対象年齢：7才以上

プレイ人数：4人

プレイ時間：20分～

発売元：株式会社ポケモン

セット内容：コマ 計34枚、プレイマット 1枚、ルールブック 1枚

※『ポケモンごいた』ロゴ入り巾着（不織布）：早期購入者にプレゼント

※なくなり次第終了です。

※今後、店舗やイベントなどで、販売または配布する可能性がございます。

※店舗によっては、特典が終了している場合がございます。

※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます。

ロゴ入り巾着（早期購入者にプレゼント）

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, R, and character names are trademarks of Nintendo.

※商品やアプリゲーム画面を使用する場合は、「画面は開発中のものです。」を、権利表記の近くにご記載ください。

※商品の発売日・イベントの開催時期は、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。