ポケモンの新作ボードゲーム「ポケモンごいた」が12月18日に発売無料のティーチングアプリも開発中
ポケモンは、新作ボードゲーム「ポケモンごいた」を12月18日に発売する。価格は2,970円。
「ポケモンごいた」は8枚のコマを最も早く出すことを競うボードゲーム。江戸時代に石川県で生まれた伝承娯楽「ごいた」を面白さが楽しめる商品となる。2人対2人の計4人で遊ぶゲームになっており、1人8枚のコマを使って、互いに攻防し合う。持ちゴマを最初にすべて場に出した人があがりとなり得点が入り、チームで合計150点を獲得することで勝利となる。
コマは8種類が存在し、ピカチュウやライチュウ、リザードンやミュウといったポケモンたちがデザイン。コマに応じてポイントが異なり、誰が何を持っているのかという読みも重要になる。
ルールを学ぶことができる無料のティーチングアプリも開発中で、12月中旬にAndroid/iOS向けに配信予定となっている。
「ポケモンごいた」商品概要
発売日：12月18日予定
価格：2,970円
対象年齢：7才以上
プレイ人数：4人
プレイ時間：20分～
発売元：株式会社ポケモン
セット内容：コマ 計34枚、プレイマット 1枚、ルールブック 1枚
※『ポケモンごいた』ロゴ入り巾着（不織布）：早期購入者にプレゼント
※なくなり次第終了です。
※今後、店舗やイベントなどで、販売または配布する可能性がございます。
※店舗によっては、特典が終了している場合がございます。
※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます。
ロゴ入り巾着（早期購入者にプレゼント）
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, R, and character names are trademarks of Nintendo.
※商品やアプリゲーム画面を使用する場合は、「画面は開発中のものです。」を、権利表記の近くにご記載ください。
※商品の発売日・イベントの開催時期は、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。