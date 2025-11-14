【紅白2025】佐野勇斗、昨年紅白での“願掛け”叶いメンバーに物申す「俺、先輩だから」M!LK初出場の喜び分かち合う
【モデルプレス＝2025/11/14】大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分〜11時45分）への初出場が決定した5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが11月14日、同番組の発表会見に出席。出演への喜びを語った。
デビュー10周年での「紅白」初出場となったM!LK。囲み取材にて、開口一番「今日のビジュはいかがでしょう？」と質問が上がると、佐野勇斗は「イイじゃん！」と決めるも「すみません、慣れてないんです！」と笑いを起こし、吉田仁人から「やり直してくれる？」と聞かれると「あれ？今日ビジュいいじゃん」と“イイじゃんポーズ”で揃えた。
改めて、佐野は「今年1年間は、3月に『イイじゃん』をリリースさせてもらったんですけど、そこからというものの、僕らの環境もガラッと変わりまして、ずっと夢見ていた音楽番組だったりとか（に出られて）、本当に夢のような1年だった」と振り返りながら「僕らも毎週深夜までメンバーとスタッフさんと集まって会議をしたりとかしていて。そういった一つひとつの積み重ねが実を結んだ気がして、とても嬉しく思っておりますし、まだまだここからさらに気を引き締めて、もっとファンの皆さんを楽しませられるようなグループになれればなと思っております」と意気込んだ。
「紅白」出場について、どのように知らせを受けたのか聞かれると、佐野が「リーダー！」と声を掛け、吉田にバトンタッチ。吉田は「長らくサポートしていただいてる会社の方からビデオメッセージをいただきまして。すごかったです。本当にもう溜めに溜めて。『紅白決まりました』って言われて、もうびっくりしましたね。ここに来てようやく実感が出てきたんですけど、放心状態みたいになっちゃいました」と驚きを隠せず。
また、昨年はNHK連続テレビ小説「おむすび」の出演者として「紅白」のステージに立った佐野。歌手として同ステージに立つ心境を聞かれると「昨年、紅白のNHKホールの舞台に立たせていただいて『おむすび』を盛り上げるために呼んでいただいてるのは分かって入るんですけど、願掛けの意味を込めて、さりげなく“M!LKポーズ”というのをやったんですね。『ここに5人で来れますように』『次は5人で』っていう思いでやらせてもらったんですけど、まさかこんなに早く叶えられる日が来るとは、という思いで気持ちが高まっております」とコメント。さらに「それで言いますと、メンバーに言いたいんだけど、俺（紅白の）先輩だから。俺についてきなって感じ」とメンバーにアピールするも、挨拶を噛んでいたことをツッコまれ、再び笑いを誘っていた。
M!LKは、2014年11月結成。スターダストプロモーションに所属する佐野、塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田からなる5人組ダンスボーカルグループ。音楽活動にとどまらず、ドラマ、映画、舞台、モデルと活躍の場を伸ばしている。
2025年は、楽曲「イイじゃん」が話題に。TikTokでの動画投稿も話題をよび、セリフ部分の「今日ビジュイイじゃん」が「新語・流行語大賞」2025にもノミネートされた。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
