なにわ男子・高橋恭平、EXILE TAKAHIROから香水贈られた過去「FRAGRANCE Person of the Year」受賞に喜び【FRAGRANCE DAY 2025】
【モデルプレス＝2025/11/14】なにわ男子の高橋恭平が14日、都内で行われた一年に一度の香りの祭典「FRAGRANCE DAY 2025」の「FRAGRANCE Person of the Year 2025 授賞式」に登壇した。
フレグランス業界に貢献した人に贈られる「FRAGRANCE Person of the Year」を受賞した高橋。トロフィーを受け取った高橋は、マイクの高さを自ら調整しながらも「賞をいただけてすごい光栄ですし、香水も大好きだったので、本当に嬉しい限りです。本当にありがとうございます」と満面の笑み。
普段のフレグランスについて聞かれると、「昔から香水が大好きで、香りから“今日のファッション”を決めることもある」と明かす。ラフな日は軽い香り、レザーやデニムで決めたい日はしっかりめの香りなど、香りとファッションをセットで楽しむ独自のスタイルを紹介した。
最近は“森を感じられるウッド系”の香りに夢中なようで「めっちゃ森林系みたいな香りが好き。木やん〜！っていう香りが大好きです。あと普通に柑橘系も大好きです」と、好みのジャンルを生き生きと語った。
なにわ男子の中では「みんな香水が大好き」としつつ、長尾謙杜と大西流星は特に香りにこだわりが強いとコメント。
さらに最近、大西から「今、恭平が使ってる香りめっちゃいいやん」と言われ、わざわざどこの香水か聞かれたという、微笑ましいエピソードも披露した。
香り好きになったきっかけは、憧れのEXILE TAKAHIROの存在。「お仕事をご一緒した時に、後日TAKAHIROさんがプロデュースされてる香水をいただいて。もう使い終わっちゃったんですけど、すごくフレッシュでつけやすかった」と感激した様子で回想。「またいただきたいと言ったら、“何個でも送るからね”と言ってくださって…本当に嬉しかったです」と目を輝かせた。
最後に「これからも色んな香りを楽しみたい。ファッションに香りを組み合わせることをもっと追求したい」と宣言し、締めくくった。
「FRAGRANCE DAY」は、フレグランス業界全体をより一層盛り上げていきたいという想いとともに2023年からスタートし、今年で3回目の開催となる香りの祭典。ノミネートされた多彩なフレグランスの中から、「トレンドフレグランス部門」、「ミニフレグランス部門」、「K-フレグランス部門」、「コラボフレグランス部門」の受賞アイテムを表彰する。
さらに、フレグランス業界に貢献した人に贈られる「FRAGRANCE Person of the Year」の授賞式も行われ、今年は雑誌の表紙を務めるなどファッションアイコンでもある高橋が受賞。このほかイベントには、自身のフレグランスをプロデュースするタレント・重盛さと美、スペシャルゲストには、LE SSERAFIM（ルセラフィム）・HONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が登壇した。（modelpress編集部）
