

讃岐うどん 海侍／肉わさび漬けぶっかけ

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回のテーマは「個性派・変わり種うどん」です。「もう普通のうどんじゃ物足りない」というあなたに、香川から意外なトッピングが楽しめるうどんを紹介します。

丸亀市飯山町の「讃岐うどん 海侍」です。メニューの数がひとつ、ふたつ、みっつ……数えてる間に終わっちゃう！

（讃岐うどん 海侍／洲賀崎 肇さん）

「（Q.メニューの数は？）ちょっとわからんのですけど、100は超えているんじゃないかといううわさですね」

中でも看板メニューは「肉わさび漬けぶっかけ」（小650円）です。牛肉のぶっかけうどんにキュウリのわさび漬けをトッピングしたものです。

ご近所さんからおすそ分けでもらったわさび漬けをうどんにのせて試してみたら、意外にもマッチ。そんなきっかけから生まれたそうです。

（讃岐うどん 海侍／洲賀崎 肇さん）

「最初は冷たいだしに冷たいきゅうりっていう冷たいうどんですよっていう形で出していたんですけど、熱いのがすごい合うって言ってくれる人もいるし」

熱いうどんに冷たいキュウリのマリアージュ、試してみてください。

そして、この冬のおすすめうどんも聞いてみました。

（讃岐うどん 海侍／洲賀崎 肇さん）

「すじコンしっぽく担々に、乾燥の板のりをトッピングする」

「のり」（1枚100円）は、小豆島のYouTuber「はまゆう」さんとの期間限定コラボです。はまゆうさんが実際に作っている板のりを、どのうどんにもドドンと1枚、トッピングして楽しめます。

ベースのかけうどんに、ダイコンなどの根菜を煮込んだ「しっぽく」と、甘辛い味付けの「すじコン」をたっぷりのせて、 担々風のピリ辛だれをかけたもの。身から体が温まりそうなうどん（小750円）です。

ちなみに、大将が一番好きなうどんは、釜あげの麺をかけだしで楽しむ「釜かけ」だそうです。意外とシンプル！

（2025年11月14日放送「News Park KSB」より）