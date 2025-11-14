牛乳石鹸のフェムテックブランド「&fem」が新WEB動画公開！セントチヒロ・チッチ出演

牛乳石鹸初のフェムテックブランド「&fem（アンドフェム）」が、デリケートゾーンケアをもっと身近に感じられる新WEB動画広告を公開しました。映像はNHK朝ドラ「虎に翼」のオープニングで話題を呼んだシシヤマザキさんが監修し、楽曲はセントチヒロ・チッチさんが担当。柔らかく自由な世界観の中で、キャラクターたちが“毎日のケア”として自然にケアする姿が描かれています。初心者でも始めやすいアイテムが揃う「&fem」とともに、自分を大切にするケアを日常に取り入れてみませんか♡

シシヤマザキ監修の自由なアニメ世界

今回のWEB動画は、アーティスト・シシヤマザキさんによる“手描きロトスコープアニメーション”で制作。

泡のスカートをまとったキャラクターが、デリケートゾーンをやさしく洗いながらダンスを披露する、ユニークで心地よい世界が展開されます。

さらに牛乳石鹸を象徴する“牛”のキャラクターも登場し、自由な動きや表情がアニメーションならではの魅力を引き立てます。フェムケアを難しく考えず、自然に取り入れられる雰囲気が魅力です。

CHOOSYの新作セットで叶う♡夜の集中ケア「ニードル＆パック ワンデイ スペシャル」

セントチヒロ・チッチの楽曲が彩る映像

映像に寄り添うのは、セントチヒロ・チッチさんが歌うオリジナル楽曲「だいじにすること」。

リズミカルでクセになるメロディと、透明感のある歌声が映像の柔らかな世界観とマッチし、視聴後にほっと心が軽くなる仕上がりです。

人気の「牛乳石鹸 よい石鹸♪」のサウンドロゴもチッチさんが歌唱し、親しみやすさも感じられます。

&femのフェムケアアイテムを全紹介

アンドフェム フェムケア泡ソープ（アロマティックブルームの香り）



価格：1,540円（税込）

内容量：150mL

アンドフェム フェムケア美白ジェル【医薬部外品】（アロマティックブルームの香り）



販売価格：1,760円（税込）

内容量：30g

※メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ

アンドフェム フェムケアミスト（アロマティックブルームの香り）



販売価格：1,540円（税込）

内容量：30mL

牛乳石鹸が110年以上の“やさしさ”をもとに立ち上げた「&fem」。日常に寄り添うフェムケアアイテムが揃い、初めてのケアにもおすすめです。

どれも香りはアロマティックブルームで統一され、ふだん使いしやすく、においケアにも配慮された処方が特徴です。

日常にやさしく寄り添うフェムケアを♪

「&fem」は、デリケートゾーンケアを特別なものではなく、毎日の“ふだんのケア”として楽しめるように誕生したブランドです。

今回のWEB動画には、そんな想いが柔らかく表現され、視聴者の背中をそっと押してくれるような優しさがこめられています。

泡ソープ、ジェル、ミストの3アイテムはどれも手に取りやすく、初めてのフェムケアにもぴったり。気になる方はECサイトや店頭でチェックして、毎日をもっと心地よくしてみてくださいね♡