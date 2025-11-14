£Á£É¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ë¡Ö¼«¹ñÂè°ì¼çµÁ¡×¤ÎÊÆ¹ñ¡¢¹ñÏ¢¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ï
¡Î£Á£É¶áÌ¤Íè¡ÏÂè£´Éô¡¡ÇÆ¸¢¤È¥ë¡¼¥ë¡ã£´¡ä
¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤¬¼Ò²ñ¤ä·ÐºÑ¤Îº¬´´¤òÊÑ¤¨¤ëÃæ¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬µÞÂ®¤Ë¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¶¾ðÊó¤Î³È»¶¤ä·³»ö¤Ø¤Î²á¾ê¤ÊÍøÍÑ¡¢Ãøºî¸¢¿¯³²¡½¡½¡£¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£Á£É¤ÎÍø³èÍÑ¤Ëµ¬À©¤¬É¬Í×¤À¤È¤Î¼çÄ¥¤Ë¡Ö¥Î¡¼¡×¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤À¡£
¡¡¡Ö·èµÄ°Æ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡£±£°·î¾å½Ü¡¢¹ñÏ¢ËÜÉô¤¬¤¢¤ëÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£·³»öÎÎ°è¤Ç£Á£É¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬À©¤ÎÉ¬Í×À¤òÌÀµ¤·¤¿·èµÄ°Æ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤È¥ª¥é¥ó¥À¤Î¹ñÏ¢ÂåÉ½Éô¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹ñÏ¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·èµÄ°Æ¤Ë·«¤êÊÖ¤·¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡×¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾ÂåÉ½Éô¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÄñ¹³¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿·èµÄ°Æ¤Ïº£·î£¶Æü¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à£±£¶£³¤«¹ñ¤Î»¿À®Â¿¿ô¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡£È¿ÂÐ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö£Á£É¤Î¹ñºÝÅª¤Ê´ÉÍý¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿ÊÆ¹ñ¤Ê¤É£µ¤«¹ñ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹·î£²£´Æü¤Î¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î´ØÍ¿¤Ê¤¯£Á£É¤¬¹¶·âÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¡Ö¼«Î§·¿Ã×»àÊ¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê£Ì£Á£×£Ó¡Ë¡×¤Î¶Ø»ß¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤Êµ¬À©¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÊäº´´±¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¯¥é¥Á¥ª¥¹»á¤Ï¡Ö²á¾ê¤Êµ¬À©¤Ïµ»½Ñ³×¿·¤òÁË¤ß¡¢¤à¤·¤í´í¸±¤À¡×¤È°Û¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢µ¬À©¤¬¼«¹ñ¤Î£Á£Éµ»½Ñ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ä¶¥ÁèÎÏ¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ïµ»½Ñ³×¿·¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤ä¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤Ê¤ÉÀè¶îÅª´ë¶È¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎÌ±´ÖÅê»ñ¤ÏÌó£±£°£¹£±²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£¶Ãû±ß¡Ë¤Ë¾å¤ê¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¸ºÀÇ¡¦ºÐ½ÐË¡°Æ¤ÎÃæ¤Ë¡¢½£µÄ²ñ¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤Î£Á£Éµ¬À©¤ò£±£°Ç¯´Ö¶Ø¤¸¤ë¾ò¹à¤òÀ¹¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¡£µ¬À©¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê½£µÄ²ñ¤ÎÆ°¤¤òÉõ¤¸¤ëÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£··î£´Æü¤ËÀ®Î©¤·¤¿Ë¡°Æ¤Ç¤ÏÈ¿È¯¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¾ò¹à¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ëÃæ¡¢²þ¤á¤Æ¹ñÏ¢¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤äÃæÅì¾ðÀª¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡Öµ¡Ç½ÉÔÁ´¡×¤òÈóÆñ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£Á£É¤ò½ä¤ë¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤Ç¹ñºÝ¶¨Ä´¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥°¥Æ¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï£¹·î¤Î°ÂÊÝÍý²ñ¹ç¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç£Á£ÉÅëºÜÊ¼´ï¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¡Ö£Á£É¤Î¼Â¸³¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£Áªµó¤Îµ¶¾ðÊó¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹´í¸±¤â»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Î±¿Ì¿¤ò£Á£É¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬¡¢£Á£É¤¬Ë½Áö¤·¤¿ºÝ¤Î¡Ö¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¡×¤È¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡£²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤Ïº£Ç¯£²·î¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤µ¤Ë±è¤Ã¤Æµ¬À©¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤ÎÊñ³çÅª¤Ê£Á£Éµ¬À©¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï£µ·î¡¢À¸À®£Á£É¤Î³«È¯Â¥¿Ê¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö£Á£ÉË¡¡×¤òÀ®Î©¤µ¤»¡¢¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ßºî¤ê¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ö¥é¥¦¥óÂç¤Î¥¹¥ì¥Ã¥·¥å¡¦¥Ù¥ó¥«¥¿¥¹¥Ö¥é¥Þ¥Ë¥¢¥ó¶µ¼ø¤Ï¡¢£Á£É¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë¤Ï¡ÖÂ¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¹ñÏ¢¤Ï³Æ¹ñ¶¦ÄÌ¤Î»Ø¿Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÚÂæºî¤ê¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£À®ÈÝ¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö¼«¹ñÂè°ì¼çµÁ¡×¤ÎÊÆ¹ñ¤À¡£¹ñÏ¢¤Î·³½ÌÉôÌç¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ëÃæËþÀô»öÌ³¼¡Ä¹¤Ï¡Ö£Á£É¤ÎÌµÃá½ø¤ÊÍøÍÑ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤â°±Æ¶Á¤äÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë´ØÍ¿¤òÂ¥¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
