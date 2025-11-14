ÂçÃ«¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ç½é¤ÎMVP¡¡»Å»ö¤Ç·ë²Ì¡¢²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡Û¥Ñ¥Ñ¤Ç¤â¡ÖMVP¡×¡½¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ï13Æü¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ºòÇ¯2·î¤ËºÊ¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£»äÀ¸³è¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤ÎÌîµå¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡Ö²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶ËÎÏ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡4·î18¡¢19Æü¤Ë»ºµÙÀ©ÅÙ¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò·ç¾ì¡£¤Þ¤ÊÌ¼¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤Ï¼«Á³¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¡¢µå¾ì¤«¤éµ¢Âð¸å¤ÏºÊ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ´é¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç°ìÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â¡¢Èè¤ì¤È¤«¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2Ï¢ÇÆ¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î·ãÆ®¤«¤éÌó2½µ´Ö¤¬·Ð²á¡£ºÇ¶á¤Ïµå¾ì¤Ë¹Ô¤¯Æü¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢Îý½¬¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Â¤é¤®¤ËËþ¤Á¤¿À¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£