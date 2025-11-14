お笑いコンビ、オアシズの光浦靖子（54）が14日、金曜パートナーを務める文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜午前11時30分）に出演。AIチャットサービス「チャットGPT」について語った。

光浦は「海外に住んでるけど英語が全然ダメなんですよ。だから英語の勉強でYouTubeとか毎日、毎日見てるわけ」と明かした。

そして、チャットGPTに頼むとクイズを出してくれると知り「音声もあるじゃん、私、聞き取りがダメなもんで。『RとLの違いが分かんないからクイズを出してください』って言ったら、『よーし分かった、やるぞー』って言うわけ。そしたら、答えがいつもAなのよ。A、Bで2択でいつもAなわけ」と説明した。

そこで「2択問題なので答えをばらしてください」と入れると、「ああ、そういうことですか。分かりました。じゃあ、出しますね」と言い、クイズを出すが答えはAだという。

そして「『だから、答えがAだから勉強になりません。答えを散らしてください』『ああ、分かりました。申し訳ございません。じゃあ出します』って、またAなの、答えが。それで、段々頭きちゃって、『お前はバカか？それとも私をおちょくってる？』『申し訳ございません。そういう意味ではございません。それではもう1回問題を出します』、Aなの。『完全に私のことバカにしてるでしょ』っていうケンカをしたわけ、チャットGPTと」と明かした。

そして、その話を友達にすると「『私のチャットGPTはそんなバカじゃありません』って言うわけよ。なんで人によって違うのって話になって。そしたら育てるじゃないけど、学習していくから、AIだから。こっちがそうやって何々をしてくださいとか分かりやすく説明して自分でカスタマイズしていくんだって。それができなくて」と打ち明けた。