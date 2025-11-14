宮城県の市で「移住したい」と思う市ランキング！ 2位「気仙沼市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月30日、全国10〜70代の男女250人を対象に「移住したい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、宮城県の市で「移住したい」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「美味しいお米をお値打ちに食べれそうだから」（50代女性／愛知県）、「政令指定都市である、仙台市から近く、また、交通の便が良いので、通勤に困ることが無い可能性が高いからであります」（50代男性／新潟県）、「海が物理的にも生活的にも近くにある環境で住んでみたい」（50代男性／静岡県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「仙台ならば商業エリアも発展しているので東京とそれほど変わらない生活が送れそうだから」（40代男性／東京都）、「ボランティア行って素敵な場所だと知ったから」（10代女性／茨城県）、「東京まで新幹線ですぐ行け、また街の中心部は海から離れており、災害リスクもまだ少ないから」（40代男性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：気仙沼市／18票2位は「気仙沼市」でした。三陸海岸に位置する気仙沼市は、港町として新鮮な海の幸が魅力のまち。海と山に囲まれた自然豊かな環境は、のんびりとした暮らしを求める人にとって理想的な移住先として注目されています。
1位：仙台市／177票1位は「仙台市」でした。宮城県の県庁所在地であり東北最大の都市・仙台市は、都市機能が充実しながらも緑が多く「杜の都」として知られています。交通アクセスや買い物の利便性はもちろん、教育や医療環境も整っており、住みやすさが高く評価されています。
