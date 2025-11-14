¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×ÆþÍèçýÎ¤àº§³è¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¾ÐáÆ°²è¤ËÈ¿¶Á¡¡3Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¤Ï¡Ä¼«¿È¤ÏÍñ»ÒÅà·ë¤â¡Ä
¡Ö¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢Ëã¿ý¡¢¶¥ÇÏ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆþÍèçýÎ¤(35)¡á¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿àº§³è¤ò»Ï¤á¤¿¼«¸Ê¾Ò²ðáÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº§³è¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡¡¾Ð¡¡¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢Ëã¿ý¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¶¥ÇÏ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¸µ¤ËÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Â³¤¤¤Æ¡Öº£½µ 11/15 & 11/22 ÅÚÍËÆü ¿¼Ìë1:25¡Á¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡¡Ú¤¯¤ë¥Ð¥é¡Û ¡Øº§³è¥Ì¥Þ»Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢º§³è¤Î¡È¾Â¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤ë½÷À¤¿¤Á¡á¥Ì¥Þ»Ò¤ØÂ£¤ë¶¦´¶·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡õËÜ²»¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡×¤È½Ð±é¾ðÊó¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤½¤Îº§³è»²²Ã¤·¤¿¤¤¤Ã¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¿§¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜµ¤¤Çº§³è¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ç¤¬¤Û¤·¤¤¤ïw¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÆþÍè¤Ï2007Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£13Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥»¥Ö¥ó¡×¤ÇÃµÄå¼Ò»öÌ³°÷¡¦³ýÌî¥á¥¤¤ò¹¥±é¤·¡Ö¥É¥é¥Þ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2012¡×(TVnavi)¤Î¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢25Ç¯4·î¤«¤é¤ÏNHK¡Ö¹â¹»¹ÖºÂ ÃÏ³Ø´ðÁÃ¡×¤ÎMC¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¤È20Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤·¡¢22Ç¯6·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£23Ç¯10·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Î¥º§¸å¤ËÍñ»ÒÅà·ë¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£