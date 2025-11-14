【紅白】M!LK佐野勇斗、「イイじゃん」ポーズを大物俳優にリクエスト 会見でも「きょう、ビジュイイじゃん」
NHKは14日、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45）の出場歌手発表会見を実施。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが初出場することが発表され、会見に出席した。
【会見カット】念願の紅白出場！真っ白なスーツで充実した表情をみせるM!LK
M!LKは、佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人によるダンスボーカルグループ。2014年11月結成され、2019年から現在のメンバーで活動している。グループ名には「何色にも染まることの出来る存在に」という意味が込められている。15年3月「コーヒーが飲めません」でCDデビュー。21年11月、メジャーデビューシングル「Ribbon」をリリース。25年3月にリリースした「イイじゃん」が、“予想裏切りソング”として人気を集め、歌詞の一節「ビジュイイじゃん」が、『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』にノミネートされている。
質疑応答の冒頭、報道陣から「きょうのビジュは？」と問われると、緊張気味のM!LKはうまくそろわず、苦笑い。自らリテイクを願い出て、2回目は「あれ？きょう、ビジュイイじゃん」とキメ顔を披露。シャッター音が止まらず、「すごいフラッシュ！」と感激していた。
さらに、『紅白歌合戦』で「イイじゃん」ポーズを決めてほしい人を問われると、佐野は「司会を務められる綾瀬はるかさん。共演させていただいて、すごく応援してくださっているので、一緒にイイじゃんポーズやりたいなと思います」と期待をふくらませた。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
