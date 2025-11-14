【地震本部】１０月の地震活動まとめ　マグニチュード４以上は計９４回　福島沖でＭ６　近畿や四国で目立った活動無し

政府の地震調査研究推進本部は、１０月の日本周辺での地震活動をまとめ、１１月１３日に発表しました。



北海道や東北、九州沖縄地方でマグニチュード５から６の地震が起きたいっぽう、近畿や中国・四国地方で目立った活動はありませんでした。



■北海道地方

１０月２２日に釧路沖でＭ５．１の地震が発生し、この地震の震源付近では１０月２５日にも根室半島南東沖でＭ５．８の地震が発生しました。いずれも逆断層型で、太平洋プレートと陸のプレートの境界で発生した地震だということです。





■東北地方１０月５日に福島県沖でＭ６．０の地震が発生し、この地震の震源付近では、１０月７日にもＭ５．０の地震が発生しました。東北地方については、地震本部が１１月の地震情報も補足しています。三陸沖では１１月４日から地震活動が活発で、１１月９日午後５時３分に三陸沖でＭ６．９の地震が発生して、岩手県の久慈港や大船渡で０．２ｍ（速報値）などの津波を観測しました。震源付近では同じ９日にＭ６．１とＭ６．６の地震。１０日にはＭ６．４の地震など、１１日までにＭ５．０以上の地震が２５回と、活発な地震活動が継続しているということです。■関東・中部地方１０月２６日に栃木県北部でＭ４．７の地震が発生しました。これは横ずれ断層型で、地殻内で発生した地震だということです。■近畿・中国・四国地方目立った活動はなかったということです。■九州・沖縄地方１０月８日にトカラ列島近海でＭ５．３の地震が発生しました。この震源付近では、６月２１日から地震活動が活発となっていましたが、７月２０日頃から低下してきて、規模の大きな地震の回数も減少したということです。ただし１０月中に震度１以上を観測する地震が３７回発生するなど、現状ほどの地震活動は当分続く可能性があるということです。■南海トラフ周辺発表によると、南海トラフ沿いの大規模地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと考えられる特段の変化は観測されていないということです。１０月の地震活動をまとめると、Ｍ４．０〜５未満が８１回、Ｍ５．０〜６未満が１２回、Ｍ６．０以上が１回、計９４回でした。