日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）が１４日、日本ハム時代の教え子で、ドジャース・大谷の３年連続ＭＶＰを祝福した。千葉・鎌ケ谷の２軍施設で取材に応じ、「やっと第１歩踏み出したなって感じ。今回は途中だったけど、やっぱやっと本質に戻った。二刀流に戻った形でのＭＶＰなので、勝ち星とか、ピッチャーでたくさん貢献できるとかはしてないけども、あれが彼の普通。普通に戻った。二刀流やっている大谷翔平があってこそ、多くの人たちが喜んで、ファンが認めてくれる」と、二刀流でのＭＶＰ獲得を喜んだ。

来季はシーズンを通して投打での活躍が期待される。「来年からいろんな余計なことを気にせず、本当の意味での自分の野球っていうのができる。大谷翔平の本質が、メジャーで何を見せるのかっていうね。翔平を見ていた子供たちがそろそろプロに入ってくる世代。そういう意味での野球の未来に対しても、なんかほんとに信じてるし、楽しみにしてるし、そういう風になってきたのかなっていう、なんかちょっと一段落つくかな」と野球界の未来を思い描いた。