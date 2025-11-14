７人組グループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」が、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場することが１４日、発表された。悲願の初出場が決まり、この日、同局内で行われた会見に出席し喜びを語った。

―紅白歌合戦出場をどのタイミングで知ったか。

真中まな「出演させていただくことを今朝知った。後から会場に入ったらＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥがいて、すっごくうれしい気持ちだった。ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥも待ってくれていたのを聞いて、ウルウルして泣きました」

鎮西寿々歌「今朝事務所にみんなで行った時に聞きました。私はうれしくてニヤニヤしちゃってたけど、ほとんどのメンバーが号泣していた。（プロデューサーの）木村ミサさんも一緒にその発表を聞いてくださって、同じタイミングで知ることができてすごくうれしかったです」

―昨年の悔しさをぶつけた。

真中「できることは全てと言っていいほど（頑張った）。『Ｒｏａｄ ｔｏ 紅白』という目標を掲げて１年間頑張ってきた。いただいたお仕事全てがこの年末につながると信じて、全力でやってまいりました」

―姉妹グループのＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥとはどう違いを見せるか

鎮西「『ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．』は４グループそれぞれコンセプトがある。私たちは主に『ＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩ』というものを発信していて、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥはギャルっぽさやパワフルな元気さを発信している。楽曲も全然違う。カワイイってこんなにいっぱいあるんだな、という新しいカワイイを発見してもらえるきっかけになったらいいなと思います」