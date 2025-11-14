福原遥、“すごくカッコいい”福士蒼汰のマインドを絶賛

女優の福原遥（27歳）が、11月14日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。映画「楓」で共演した福士蒼汰について「何ごとも常に楽しむぞマインドがすごくカッコよくて」と語った。



映画「楓」に出演する福士蒼汰が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。映画で共演した福原遥がVTR出演し、福士について「本当、福士さんって親しみやすさというか、みんなが話し掛けたくなるような、いつもハッピーマインドで、笑顔で盛り上げてくださっていたので。きっと大変なことがある中でそういられる福士さんの強さみたいな、自信を持って立たれている姿が、たくさん努力しないとそういうふうにはいられない。何ごとも常に楽しむぞマインドがすごくカッコよくて」と話す。



また、福原によると、福士は現場で常に歌を歌っているそうで、Mrs. GREEN APPLEの「点描の唄」を福原と一緒にハモって歌えるように練習をしたと語った。