ミダックＨＤ、上期経常は6％増益で着地

ミダックホールディングス <6564> [東証Ｐ] が11月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比6.2％増の19.7億円に伸びたが、通期計画の47億円に対する進捗率は42.0％にとどまり、5年平均の45.4％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.2％増の27.2億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比19.6％増の8.5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の30.2％→31.0％に上昇した。



株探ニュース

