

udon noodles 麺候／肉温玉胡麻ぶっかけ（冷）

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回のテーマは「個性派・変わり種うどん」です。「もう普通のうどんじゃ物足りない」というあなたに、岡山からオリジナリティーあふれる創作うどんを紹介します。

岡山市北区奉還町の「udon noodles 麺候」はバリエーション豊富なうどんが味わえるお店です。「英語」と「漢字」が使われている店名には、「世界（中の人に）にうどんを届けたい」という思いが込められています。

スタッフの一押しが、風味豊かな「ごまだれ」がクセになるぶっかけうどん（1340円）です。

（udon noodles 麺候／植田友貴 店長）

「ぶっかけのだしにごまだれを混ぜ合わせた、ごまだれぶっかけとなっております。甘い味付けの牛肉に濃厚なごまだれをかけて、ピリッとしたラー油がアクセントになっております」

麺は自家製麺。香川県産の「さぬきの夢」と数種類の小麦粉をブレンドしています。

（udon noodles 麺候／植田友貴 店長）

「コシがあってつるっとのど越しがいい（麺に）仕上げております」

「ごまだれ」にはしょうゆベースの自家製「ぶっかけだし」を加えてコクをプラス。「ごまだれ」の濃厚でまろやかな甘味が口いっぱいに広がります。

甘く炊いた牛肉もとろける感じがたまりません。

そして、もう一品。11月いっぱい味わえる期間限定のカレーうどんです。自家製のカレーにはコンブとカタクチイワシなどでとっただしを加え、うま味たっぷり。

ジューシーな鶏天。バターの塩味もカレーうどんのおいしさを引き立てています。

（udon noodles 麺候／植田友貴 店長）

「30種類以上のメニューがあり、期間限定うどんもやっております。お年寄りから子どもまでたくさん楽しめて愛されるお店を目指しています」

食欲の秋。こだわりの創作うどんを味わってみてはいかがですか？

（2025年11月14日放送「News Park KSB」より）