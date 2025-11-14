日本時間１５日午前０時５分にシュミッド米カンザスシティー地区連銀総裁が講演、同１５日午前４時半にローガン米ダラス地区連銀総裁が講演、同１４日午前５時２０分にボスティック米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加する。シュミッド米カンザスシティー地区連銀総裁は０．２５％の利下げを決定した１０月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利の据え置きを支持、ローガン米ダラス地区連銀総裁は１０月３１日に「１０月のＦＯＭＣでは政策の据え置きが好ましかった」と表明、ボスティック米アトランタ地区連銀総裁は１２日に「インフレ率が２％の目標に向けて再び大きく前進しているという明確な証拠が見られるまでは、政策金利を据え置くことを支持する」と述べていた。これらの米ＦＲＢ関係者が１２月の追加利下げに慎重な姿勢を示せば、ドルが買われる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、欧州の中銀関係者も発言する。日本時間１４日午後４時５分にエスクリバ・スペイン中銀総裁とブイチッチ・クロアチア中銀総裁が討論会に参加、同１４日午後７時半にエルダーソン欧州中央銀行（ＥＣＢ）専務理事が講演、同１５日午前０時にレーンＥＣＢ専務理事兼チーフエコノミストが討論会に参加することになっている。



