これからの予定【経済指標】
【香港】
実質ＧＤＰ(確報)（2025年 第3四半期）17:30
予想 0.7% 前回 0.7%（前期比)
予想 3.8% 前回 3.8%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第3四半期）19:00
予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)
予想 1.3% 前回 1.3%（前年比)
ユーロ圏貿易収支（9月）19:00
予想 N/A 前回 10.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 97.0億ユーロ（季調済)
【カナダ】
製造業売上高（9月）22:30
予想 1.9% 前回 -1.0%（前月比)
卸売売上高（9月）22:30
予想 -0.1% 前回 -1.2%（前月比)
※米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
