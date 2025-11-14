16:05　エスクリバ・スペイン中銀総裁、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、フィンテックイベント出席
19:30　エルダーソンECB理事、銀行監督会議出席

15日
0:00　レーンECBチーフエコノミスト、国際マクロ経済会議出席
0:05　シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
4:30　ローガン・ダラス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
5:20　ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

米「フォーム13F」提出期限（※機関投資家が四半期ごとに米証券取引委員会（SEC）に提示する書類）
EU財務相理事会

※米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。