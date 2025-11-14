テクニカルポイント ユーロポンド、上昇トレンドが継続、０．８９００が当面の上値メド

0.8893　エンベロープ1%上限（10日間）
0.8869　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.8856　現値
0.8811　一目均衡表・転換線
0.8805　10日移動平均
0.8767　21日移動平均
0.8761　一目均衡表・基準線
0.8717　エンベロープ1%下限（10日間）
0.8696　一目均衡表・雲（上限）
0.8691　100日移動平均
0.8674　一目均衡表・雲（下限）
0.8665　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.8563　200日移動平均

　ユーロポンドは、上昇トレンドに乗っている。１０＋２１日線のゴールデンクロスやＲＳＩ（１４日）の５０超えの状態となっている。トレンド性は強く、ＲＳＩは現在６８．６と買われ過ぎ一歩手前の水準に位置している。当面の上値メドは０．８９００の心理的水準。下値サポートは１０日線０．８８０５となっている。