テクニカルポイント ユーロポンド、上昇トレンドが継続、０．８９００が当面の上値メド テクニカルポイント ユーロポンド、上昇トレンドが継続、０．８９００が当面の上値メド

0.8893 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8869 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8856 現値

0.8811 一目均衡表・転換線

0.8805 10日移動平均

0.8767 21日移動平均

0.8761 一目均衡表・基準線

0.8717 エンベロープ1%下限（10日間）

0.8696 一目均衡表・雲（上限）

0.8691 100日移動平均

0.8674 一目均衡表・雲（下限）

0.8665 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8563 200日移動平均



ユーロポンドは、上昇トレンドに乗っている。１０＋２１日線のゴールデンクロスやＲＳＩ（１４日）の５０超えの状態となっている。トレンド性は強く、ＲＳＩは現在６８．６と買われ過ぎ一歩手前の水準に位置している。当面の上値メドは０．８９００の心理的水準。下値サポートは１０日線０．８８０５となっている。

