昨日の下げからやや回復＝オセアニア為替概況



昨日はロンドン市場までの上昇が一変し反落。0.6580台から0.6520台を付けた。朝は安値圏もみ合いとなったが、その後はやや反発。午前中に0.6550を付けている。もっとも午後は上値が重くなっており、大きな動きにはならず。朝からのレンジは0.6524-0.6550の26ポイントにとどまった。

豪ドル円は101円を挟んでの推移。海外市場で101円80銭台から100円69銭まで売りが出た後の回復基調が昼前後まで続き、101円24銭を付けた。その後100円80銭台を付けるなど一方向の動きにならず。



NZドルドルは0.5640台から昼過ぎに0.5691まで上昇。今週に入ってしっかりした動きが続いている。対円でも買いが目立ち87円20銭台から87円92銭を付けた。NZ準備銀行(中央銀行）が住宅ローンの融資額と評価額の比率規制を緩和する方針を示したことで、投資の活発化が期待されるとしてNZドル買いを誘った。



＊今週の主な結果

豪州

11/11 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （11月） 結果 12.8% 前回 -3.5% （前月比）

11/11 09:30 NAB企業景況感 （10月） 結果 9.0 前回 8.0 （NAB企業景況感）

11/13 09:30 雇用統計 （10月） 結果 4.22万人 予想 2.1万人 前回 1.49万人 （雇用者数）

11/13 09:30 雇用統計 （10月） 結果 4.3% 予想 4.4% 前回 4.5% （失業率）

11/13 09:30 雇用統計 （10月） 結果 5.53万人 前回 0.87万人 （正規雇用者数）

11/13 09:30 雇用統計 （10月） 結果 -1.31万人 前回 0.63万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

11/11 11:00 2年インフレ予想 （2025年 第4四半期） 結果 2.28% 前回 2.28% （2年インフレ予想）

外部サイト