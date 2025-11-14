元木大介、クリスマスツリー前で元巨人監督との2ショット披露「ナイスガイ」「大好きなお二人」
元プロ野球選手でタレントの元木大介（53）が13日、自身のインスタグラムを更新。元チームメイトで読売ジャイアンツの選手・監督として活躍した高橋由伸氏（50）と季節を感じる2ショット写真を公開した。
【写真】「ナイスガイ」「大好きなお二人」クリスマスツリー前で2ショット披露の元木大介＆高橋由伸氏
元木は「東京ベイコート倶楽部で由伸とディナーショーでした いっぱい喋りましたーーー楽しかったです!!」「おっきいツリー発見 もうすぐクリスマスですね」とつづり、クリスマスツリー前での2ショットと、イベントのトークの様子をとらえた写真を披露した。
この投稿にファンからは「クリスマスツリーに負けてませんよ ナイスガイ」「素敵なツーショット 大好きなお二人」「素敵なツリーに元木さんと由伸さん！豪華な3ショットですね」「凄いツーショット 素敵です」「いつか、お二人又、巨人のユニフォーム着て欲しいです」「素敵なジャイアンツレジェンドのおふたり、カッコよすぎです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ナイスガイ」「大好きなお二人」クリスマスツリー前で2ショット披露の元木大介＆高橋由伸氏
元木は「東京ベイコート倶楽部で由伸とディナーショーでした いっぱい喋りましたーーー楽しかったです!!」「おっきいツリー発見 もうすぐクリスマスですね」とつづり、クリスマスツリー前での2ショットと、イベントのトークの様子をとらえた写真を披露した。
この投稿にファンからは「クリスマスツリーに負けてませんよ ナイスガイ」「素敵なツーショット 大好きなお二人」「素敵なツリーに元木さんと由伸さん！豪華な3ショットですね」「凄いツーショット 素敵です」「いつか、お二人又、巨人のユニフォーム着て欲しいです」「素敵なジャイアンツレジェンドのおふたり、カッコよすぎです」などのコメントが寄せられている。