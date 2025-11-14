ºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¾Þ¤Ï¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¡õ¥Ç¥£¥¢¥¹¡ªµå³¦¶þ»Ø¤Î¼é¸î¿À¤¬¼õ¾Þ
¡¡Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖMLB¥¢¥ï¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¤Ë¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥í¥ë¥Ç¥£¥¹¡¦¥Á¥ã¥×¥Þ¥óÅê¼ê¡Ê37¡Ë¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¤Ïº£µ¨67»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·5¾¡3ÇÔ32¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦17¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤Î2019Ç¯°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¡Ö¥Þ¥ê¥¢¥Î¡¦¥ê¥Ù¥é¾Þ¡×¡Ê¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¾Þ¡Ë¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï62»î¹ç¤Ç6¾¡3ÇÔ¡¢28¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦63¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»þÂå¤Î18Ç¯¡¢¥á¥Ã¥Ä°ÜÀÒ¸å¤Î22Ç¯¤â¡Ö¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥ó¾Þ¡×¡Ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤Î±ÉÍÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥ê¡¼¥°¤È¤âµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼é¸î¿À¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£