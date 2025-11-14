WBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）を幼少期から指導してきたGLOVEボクシングジム会長の葛西裕一氏（55）が“神童”たるゆえんを明かした。

帝拳ジムで長年トレーナーを務め、西岡利晃、下田昭文ら4人の世界王者を育てた名指導者でもある葛西氏は、幼少期の天心について「初めて会ったときからモノが違った」と説明した。

飲み込みの早さは指導してきた選手の中でもトップクラスと指摘。「教えたことがその場で出来ちゃう。そして、それをずっと覚えている。戦いの中での記憶力のよさを感じる」と続けた。

武尊とのキックボクングの試合中、リングサイドで葛西氏が「あれをやってみろ！」とアドバイスしたという。

その4年前にメイウェザーと対戦した天心が試合中にやられた技で、葛西氏とは何の打ち合わもしてなかったが、アドバイスの声に反応して、その技を出したという。

まごう事なき“神童”だが、WBC世界バンタム級王座をかけて11月24日に対戦する井上拓真（29＝大橋）も一筋縄ではない。

拓真自身が元世界王者であり、兄の井上尚弥が「勝てる」と断言している。葛西氏は「あのレベルの選手だと戦わなくても見えてるってことがある。試合結果も分かってしまう」と認めた。

ただ、「天心は戦いながら相手のいいところや技術を取ってしまう。キックの頃はよくやっていた。そういう才能がある」と強い相手になればなるほど戦いの質も上がると説明した。