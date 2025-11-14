お笑い芸人の狩野英孝（42）が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。大みそかの「第75回NHK紅白歌合戦」（後7・20）について、例年通り“報告”した。

「50TA」名義で、シンガーソングライターとして活動する狩野は、今年は7月にテレビ朝日「Mステ」に初出演。「ファンの皆様へ」と書き出し、「2025年、今年は紅白歌合戦に出場する事が出来ませんでした。応援して頂いてるファンの皆様本当に申し訳ありませんでした」と紅白“落選”を謝罪した。

「原因としては、この1年間自分が奏でる音を信じて努力しましたが…自分の限界を越えられなかった事と、ミとファの音が上手く表現出来なかったかなと感じています。一瞬、音楽から離れたら楽になれるかな？とも考えました。しかし、それは「逃げ」＝「負け」と考えると、今まで自分が発信して来た音楽に破綻が生まれます。僕の曲を聞いて“明日も頑張ろう”や“何度も立ち上がろう”と思ってくれた方々の為にも、僕は前へ進みます」とユーモアたっぷりにつづった。

「来年、また紅白歌合戦で歌えるよう再スタートします。ファンの皆様へ、申し訳ない気持ちと、また新たに動き出す僕の気持ちを受け止めて頂きたいです。よろしくお願い致します。狩野英孝」と締めくくった。

フォロワーからは「毎年恒例のやつwww」「残念です」「ミとファw」「50TAの新曲期待してます」「来年は期待しています」などの声が寄せられた。