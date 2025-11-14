タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで、最近の “日常” を複数の写真と共に、まとめて投稿しています。

【写真を見る】【 井上咲楽 】「自分のご飯が食べたくて張り裂けそう」多忙な中キムチ鍋と土鍋ごはん「寝る時間を削ってでも」





井上さんは、空港でスーツケースを押す写真を1枚目に投稿しつつ「移動の多い2週間」と明かし、大阪から始まって国内から「ニュージーランドロケ5日」「南米ロケ6日」「明日はトレランレース50km」とテキスト。にわかには信じられないタフな移動を「たくさんの景色を記憶して、楽しい日々を送っています」と記しています。















さらに白菜鍋や最近下ろしたダウンコートを着込んだ写真も投稿。最後の方に連投している写真は「土鍋ごはん」と「キムチ鍋」で、井上さんは「自分のご飯が食べたくて張り裂けそうな気持ちになる」と明かしています。そんなとき「寝る時間を削ってでも」「何がなんでも食べたくなって妹とキムチ鍋」としたときの写真のようで、土鍋ごはんにはちょうど良い加減でお焦げまでできています。









フォロワーからは「自分のごはんが食べたいって素晴らしい」「キムチ鍋、とても美味しそう」「忙しくとも、しっかり暮らしを楽しむのが咲楽ちゃん」「ハードスケジュールでもご自愛ください」など、共感や応援の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】