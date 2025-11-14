NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』の公式Instagramが更新され、徳川宗睦役の榎木孝明のクランクアップが報告された。

投稿では、榎木が花束を手に笑顔を見せる姿を中心に、井上祐貴、城桧吏、生田斗真、福井博章、矢島健一、福山翔大、宇井晴雄ら“チーム江戸城”の面々が揃った記念ショットが公開されている。畳の間で肩を寄せ合い、穏やかな表情を浮かべる俳優陣の姿から、撮影現場の温かい雰囲気が伝わってくる。

投稿では「オフショットの盛り上げ隊長はいつも生田斗真さん！！」とのコメントも添えられ、キャスト同士の信頼とチームワークの良さを感じさせる内容となっている。

さらに、別の投稿では松平定信を演じる井上祐貴と、高岳を演じる冨永愛のツーショットも公開され、“例の手袋”を手ににっこりと微笑む2人の姿が写されている。

撮影の終盤を迎え、江戸城の面々にも笑顔と感謝があふれる『べらぼう』現場。最終章へ向けたチームの結束が感じられる投稿となった。（文＝リアルサウンド編集部）