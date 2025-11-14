Snow Manの岩本照がジャパンアンバサダーを務めるドルチェ＆ガッバーナの銀座店を来訪。インタビュー動画が『SPUR』『GQ JAPAN』『ELLE Japan』『FASHIONSNAP』『WWD』『VOGUE JAPAN』『FIGARO japon』といったファッションメディアの公式SNSで公開されている。

【動画】ふわふわヘアの岩本照のドルガバインタビューまとめ①～⑦

■「ランニングをする年だったので、太ももとかふくらはぎが引き締まったんじゃないかなと思う」と筋肉の進化も明かした岩本

すべての動画に岩本は、黒タートルネックにジュエルプリントのシルクシャツをあわせ、前髪をおろしたふわふわのヘアスタイルで登場。

『SPUR』では、カメラに近づけた自身の指の隙間から茶目っ気のある表情をちらちらと見せるお茶目なオープニングから、自分のためにプレゼントしたいものとして迷いに迷って「サングラス」「プライベートでもライブでも着用できそう」と回答している。

『GQ JAPAN』ではタキシードを「プライベートで着て出かける場所を作りたい。友だちが結婚とかしてくれれば、それ着て行けるのに」と笑顔。

『ELLE Japan』では、岩本の個人的2025年流行語大賞である「あれ、辰之助は？」という一言とともに登場。辰之助とは、自身が演じるドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系）の主役の名前。「僕がいないときに言われる言葉なんですけどハマってる」とのこと。

『FASHIONSNAP』でも、『恋する警護24時 season2』の辰之助のキメゼリフ「任務なので」をイケボで披露しながら登場。言ったあとの照れ笑いにも注目。

ドラマではボディガードを演じており「海外に行く機会もあって、実際にボディーガードの人たちに守ってもらうこともあって。今はより深みを帯びた『任務なので』をお届けできているんじゃないかな」と胸を張った。

『WWD』では、2025年は「頑張ったより、楽しんだの（感覚の）ほうが勝った」と振り返って回答。そして「ランニングをする年だったので、太ももとかふくらはぎが引き締まったんじゃないかなと思う」とも明かしている。

『VOGUE JAPAN』では、ホリデーシーズンにちなんで「キャンプとか行ってぼーっとしたい」と休日の願望を吐露。「無理をせずに、自分の体をいたわって過ごしてほしい」という視聴者へのメッセージも届けた。

『FIGARO japon』では、着ているタートルネックを「やさしさに包まれている」と表現。家族で過ごすクリスマスの思い出も語っている。

それぞれのコメント欄には「タートルネック似合う」「笑顔がかわいい」「前髪おろしたビジュが最高」「ひーくんの言葉がやさしい」などといった声が続々と到着している。

