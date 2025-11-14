１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円４８銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭強のドル安・円高となっている。



米クリーブランド連銀のハマック総裁が１３日のイベントで「インフレを一段と抑制するために米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は政策金利を据え置くべき」との考えを示すなど、ＦＲＢ高官から利下げに慎重な発言が相次いだことからドル買い・円売りが先行。この日は週末の実質ゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されやすかったこともあり、ドル円相場は午前９時１０分ごろに１５４円７４銭まで強含む場面があった。ただ、その後は前日の米株安を受けた日経平均株価の大幅安が重荷となるかたちで軟化。米政府機関の再開にメドがつき、市場参加者の関心が米経済の見通しに移るなか、今後公表される米経済指標を見極めたいとのムードが広がったことも円やユーロなど主要通貨に対するドル売りを促した。午後０時３０分ごろに１５４円３２銭をつけたあとは下げ渋る動きとなったが、手掛かり材料に欠けることから積極的にはドルを買いにくく、午後は概ね１５４円台半ばで方向感なく推移した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７９円９３銭前後と同３０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS