Mrs. GREEN APPLEライブフィルム＆ドキュメンタリーの入場者プレゼント詳細解禁

Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『～FJORD～ ON SCREEN』＆ドキュメンタリー『～THE ORIGIN～』 の公開初日から配布される超豪華な入場者プレゼントの詳細が解禁された。

■メモリアルチケット＆ビジュアルカードを公開初日から配布

『～FJORD～ ON SCREEN』の入場者プレゼントは、映画のキャッチコピー「全席、最前列。」 をそのまま形にした、メモリアルチケット【FRONT-ROW SEAT】。表面は「FRONT-ROW SEAT（最前列）」と刻まれ、公開日である「From 11.28 Fri.」の文字が印字された、実際のライブチケットを模した豪華なデザイン。そして裏面には、あの伝説のライブで披露された貴重なセットリストが全曲記載されている。まさに、約35万人が熱狂した、“奇跡の頂上体験”の「最前列」へ観客を誘う、最高にメモリアルなアイテムだ。IMAX(R)の圧倒的な臨場感と共に、このチケットを手に、伝説のライブの「証人」になろう。

そして、『～THE ORIGIN～』では、彼らの“原点”を知るための「招待状」とも言える、ビジュアルカード【BACK STAGE PASS】をプレゼント。表面は、ライブフィルムのチケットと同様に公開日である「From November 28 2025」の日付が刻まれた、“バックステージパス”を模したデザイン。裏面には、キャッチコピー「あなたは初めて、ミセスを知る。」を体現するかのように、音楽と真摯に向き合う3人の真剣な表情を捉えた、緊張感溢れるメインビジュアルが使用されている。彼らの明るいパブリックイメージとは一線を画すその姿は、本作で描かれる“剥き出しの今”を象徴している。

どちらも公開初日から配布される、数量限定の“ファン垂涎”のコレクターズアイテムとなっている。

■映画情報

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』

11月28日（金）全国公開

(C)2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』

11月28日（金）全国公開

(C)2025 MGA Film Partners

