【福袋2026】UCC上島珈琲『コーヒー福袋2026』予約開始 CAFE@HOME365個セットなど人気商品が今年も到来
UCC上島珈琲が、公式オンラインストア限定企画『コーヒー福袋2026』の予約受付を11月10日午前10時よりスタートした。今年も豆・粉・ワンドリップの飲用スタイル別セットや、上島珈琲店アイテム詰め合わせ、毎年完売のCAFE@HOMEシリーズの大型セットなど、全6種を数量限定で展開する。
【写真】365個入り福袋ってどんな感じ!? 毎日違うコーヒーで1年がワクワク！
毎年完売後に再販希望が相次ぐ人気企画で、今夏に発売した『コーヒーサマーバッグ』でも一部商品が発売から30日で完売するなど、需要の高まりが続いている。公式オンラインストアでは今年から、COFFEE STYLE UCCが展開する真空パック方式のワンドリップコーヒー『CAFE@HOME』や、上島珈琲店の店頭販売商品などを新たにラインアップに加えており、より幅広い飲用スタイルに応える内容となった。
今回の福袋では、UCC独自技術「フレッシュキューブ」で1杯ずつ真空パックしたワンドリップコーヒーを中心とするセットや、豆・粉の主力ブレンドを楽しめる詰め合わせ、上島珈琲店の店舗ロゴ入りボトルと巾着トートが付いたセットなど、バリエーション豊富な構成が特徴。さらに、カップやマグをモチーフにしたオリジナルキャラクター入りのブランケットとマグを同梱した「非売品」アイテムも含まれており、毎年の楽しみの一つとなっている。
UCCの各種セットは、予約開始日が11月10日（月）午前10時で、一部の福袋を除き11月17日（月）から順次出荷予定となっており、一般発売も11月17日（月）から開始。予約期間中に完売となる場合も。販売はUCC公式オンラインストアにて行われ、送料無料で数量限定、なくなり次第終了。
主なセット内容は、豆・粉・ワンドリップの飲用スタイル別セット（各6,000円税込）、上島珈琲店オリジナルロゴ入り真空ボトル＆巾着トート付きセット（6,000円税込）、CAFE@HOME365個入り福袋（54,000円税込）CAFE@HOME 77個入り福袋（13,770円税込）などで、各セットの詳細は公式サイトで確認できる。
CAFE@HOMEの365個入り福袋は、15種のコーヒーを1年分楽しめる大容量構成で、通常価格より5万1800円以上お得とされる人気商品。予約期間は11月10日から12月25日までで、通常販売は12月26日からとなる。77個入り福袋は毎年高い支持を集めており、オンラインストアに加え一部店舗でも12月26日から販売される。
