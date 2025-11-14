【紅白】“出身＆万博＆朝ドラ”大阪ゆかりのアーティスト「コブクロいないの？」
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45 総合ほか）の出場歌手が14日、東京・渋谷のNHK局内で発表された。大阪ゆかりの歌手としては、アイナ・ジ・エンド、天童よしみらの出場が決まった。
【写真】今年の司会は…綾瀬はるか＆有吉弘行＆今田美桜ら
アイナ・ジ・エンド、天童をはじめ、乃木坂46の増田三莉音、純烈の酒井一圭が大阪出身。このほか、関西出身にあいみょん（兵庫）、坂本冬美（和歌山）、乃木坂46の五百城茉央（兵庫）、弓木奈於（京都）、海邉朱莉（兵庫）、愛宕心響（兵庫）、FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌（兵庫）、&TEAMのYUMA（兵庫）、M!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき／和歌山）がいる。
大阪・関西万博のジャパンデーなどで歌唱を披露したMISIA、今年デビュー30周年記念シングルで「大阪恋しずく」とリリースした水森かおり、そして、NHK大阪放送局制作の連続テレビ小説『ばけばけ』で主題歌を担当する音楽デュオのハンバート ハンバートが出場する。
また、キービジュアルを大阪・関西万博でデザインやサウンドスケープにおけるクリエイティブディレクター・アートディレクターを務めた引地耕太氏が手掛けることが決定した。
ただ、万博のテーマソングを手掛けたコブクロの名前がないことに対してネットでは、「なんでコブクロいないの？」「コブクロ出ないのかぁ、、」「コブクロの名前見当たらなくてショック」といった落胆の声も聞かれた。一方で「後から発表かな…」「特別枠ワンチャンあると最後まで勝手に期待しておく」といった期待するコメントも寄せられた。
