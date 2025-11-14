¡ÚMLB¡Û¿ÈÇä¤ê¸¡Æ¤¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢ÉéºÄ¤Ï¡Ö3²¯¥É¥ë¡×¡¡ÊÖºÑ¤Ø¸½¼ÂÌ£¤òÁý¤¹¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤Î¥È¥ìー¥É¡Ä¡Ä³°Ìî¿Ø¤¬¼êÇö¤Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¾è¤ê½Ð¤¹¤«
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢µåÃÄÇäµÑ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥µ¥¤¥É¥éー²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÀ®¸ù´ðÈ×¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¡¢À¿¼Â¤µ¤È¥×¥í°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡¢¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Îµî½¢¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Á°¥ªー¥Êー¤Î»àµî¤«¤é2Ç¯
ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëGM²ñµÄ¡£¤½¤ÎºÇ½ªÆü¤ËÂç¤¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÆ±Æü¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥µ¥¤¥É¥éー²ñÄ¹¤Î¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾Íè¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏµåÃÄÇäµÑ¤Î²ÄÇ½À¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÀ®¸ù´ðÈ×¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¡¢À¿¼Â¤«¤Ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¿ÈÇä¤ê¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢µå³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÆ±ÃÏ¶è¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢ºÇ¶á6¥·ー¥º¥ó¤Î¤¦¤Á4¥·ー¥º¥ó¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¥ªー¥Êー¤À¤Ã¤¿¸Î¥Ôー¥¿ー¡¦¥µ¥¤¥É¥éー»á¤¬»àµî¡£ÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤Ç¥Áー¥à¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Æ±»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢µåÃÄ¤Î·Ð±Ä¸¢¤ò½ä¤Ã¤Æ¿ÆÂ²Æ±»Î¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆ»æ¡ØUSA TODAY¡Ù¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ëµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï3²¯¥É¥ë¡ÊÌó460²¯±ß¡Ë¤Û¤É¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¹âµë¼è¤ê¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ÎÊü½Ð¤âÈÝÄê¤Ç¤¤º¡¢¸½ºß¤ÏÆÃ¤Ë¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.³°Ìî¼ê¤Îµî½¢¤¬¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Þ¥Á¥ã¥É¡¢¥Ü¥¬ー¥Ä¤ÏÌµÍý
¥Áー¥à¤Î´é¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë14Ç¯Áí³Û3²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ìー¥È¤ÇÌó360²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¹ç°Õ¡£Æ±µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ä¤ê9Ç¯¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤ÏÌó2²¯9000Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤êµåÃÄ¤¬Êú¤¨¤ëÉéºÄ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¤â¤·¡¢¤³¤Î·ÀÌó¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ëµåÃÄ¤¬¸½¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¥È¥ìー¥É¤Ë±þ¤¸¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ÀÌó¤Ë¤Ï¥È¥ìー¥ÉµñÈÝ¾ò¹à¤¬ÉÕÂÓ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFANSIDED¡Ù¤Ï¡Ö¥Þ¥Ëー¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¡¢¥¶¥ó¥Àー¡¦¥Ü¥¬ー¥Ä¡¢¥æ¥¦¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ËÂÐ¤·¤ÆµåÃÄ¤¬Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÀÌó¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥È¥ìー¥ÉÉÔÇ½¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹¤³¤½¤¬»ñ¶âÀáÌó¤ÈÉéºÄºï¸º¤Î¤¿¤á¤ËÊü½Ð²ÄÇ½¤ÊÁª¼ê¤À¡×¤È¤·¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤Î¥È¥ìー¥É¤¬°ìÈÖ¸½¼ÂÅª¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
³°Ìî¿Ø¤¬¼êÇö¤ÊµåÃÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æ±ÃÏ¶è¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤Î¾ò·ï¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤À¤±¤Î»ñ¶â¤â¤¢¤ë¡£¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¡¢¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー³°Ìî¼ê¤é¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÊª¤È¤Î·ë¤ÓÉÕ¤¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤À¤¬¡¢26ºÐ¤Î¼ã¤¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£